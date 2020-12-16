Neredeyse hiç bozulmamış... 47 milyon yaşında! - Haberler

Neredeyse hiç bozulmamış... 47 milyon yaşında! 0:00 / 0:00

DHA

Almanya´nın Frankfurt kentindeki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Brezilya´nın Sao Paulo Üniversitesi´nden bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında 47 milyon yıllık olduğu belirtilen piton yılanlarının kalıntılarını keşfetti. Yaklaşık bir metre uzunluğundaki kalıntılar UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Messel Çukuru'nda bulundu.

DHA'nın haberine göre keşfin şimdiye kadarki en eski kalıntılar olduğu açıklandı.

Günümüz pitonlarının öncülerinin evrimsel kökenlerinin nerede olduğu bilinmezken, Paleontolog Krister Smith "Analizlerimiz, bunların Avrupa'da da geliştiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İKLİM SOĞUDUKÇA AVRUPA'DAN KAÇTILAR

Araştırma enstitüsüne göre pitonlar altı metreden uzun ve dünyanın en büyük yılanları arasında yer alıyor.

Bugün çoğunlukla Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yaşıyor.

Bulgular, küresel iklim soğudukça Avrupa'dan kaçtıklarını gösteriyor.

Bu nedenle pitonların, ekosistemde boa yılanlarıyla birlikte yaşadığı ve bu yılan ailelerinin rekabet içinde olduğu tezinin şimdi yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.