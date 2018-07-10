Bir madencilik şirketi, yaklaşık 10 yıl önce Moritanya Taoudeni Havzası'nın yüzlerce metre altında deniz kayaları bulmuştu.

İHA'nın haberine göre aralarında bir Türk'ün de bulunduğu Avustralyalı bilim insanları, Sahra Çölü'nde bulunan bu kayayı yıllarca inceledikten sonra en eski biyolojik renk moleküllerini keşfettiler. Bulunan kayaları toz haline getirip pigment konsantreleri elde eden bilim insanları, buldukları rengin 1 milyar 100 milyon yaşında olduklarını açıkladılar.

Avustralya Milli Üniversitesi'nden Doçent Jochen Brocks, keşiflerinin önemini anlatmak için, "Orijinal renklerini koruyan bir dinozor derisi bulduğunuzu hayal edin. İşte tam olarak biz de bu türden bir şey keşfettik" ifadesini kullandı.

Konsantre haldeyken rengin kan kırmızısıyla mor arasında değiştiğini belirten bilim insanları, buldukları rengin parlak pembe olduğunu açıkladı.

Laboratuvarda çalışırken pigmentleri bulan Türk asıllı doktora öğrencisi Nur Gueneli, kaya tozlarını organik bir çözücüde çalıştırdıktan sonra pigmentleri keşfettiğini söyledi. Nur Gueneli'nin molekülleri bulduğunda odasına koşarak geldiğini anlatan Doçent Brooks, "İlk başta kirlenmiş moleküller olduğunu düşündüm, çünkü biyolojik bir rengin bu kadar uzun bir süre hayatta kalması şaşırtıcıydı" dedi.

Buldukları pigmentlerin siyanobakteriler tarafından üretildiğini tespit eden bilim insanları, bu keşif sayesinde dünyadaki birçok değişimi anlayabileceklerini açıkladı.