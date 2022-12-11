Dünyanın en misafirperver ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin sırlamadaki yeri şaşırttı

CNN Travel'ın hazırladığı habere göre 2022 yılının en iyi misafirperver ülkeleri açıklandı. Arton Capital verilerine göre dünyanın en misafirperver ülkeleri sıralandı. Listede yer alan ülkeler arasında Türkiye de var. Dünyanın en misafirperver ülkeleri listesinde en son sıralarda yer alan ülkeler arasında ise Myanmar (Burma), Sudan, Cezayir, Butan, Türkmenistan ve Afganistan bulunuyor. İşte dünyanın en misafirperver ülkeleri sıralaması ve Türkiye'nin sırlamadaki yeri...