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Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

Pakistan'da dağcıların 'katil dağ', bölge halkının ise 'dağların kralı' olarak isimlendirdiği dünyanın en yüksek 9’uncu dağı Nanga Parbat, tırmanış açısından fazlasıyla tehlikeli olmasına rağmen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor

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AA
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    Pakistan'ın Gilgit-Baltistan ve Azad Cammu Keşmir bölgesi sınırları içerisinde yer alan Nanga Parbat, 8 bin 126 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 9'uncu dağı olma özelliğini taşıyor.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    AA'nın haberine göre Karakurum sıradağlarının uzantısında yer alan Nanga Parbat, Sanskritçe'de 'çıplak dağ' anlamına geliyor.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    Nanga Parbat, dünyada 8 bin metrenin üzerindeki 14 dağ arasında yer alıyor ve bölge halkı tarafından 'dağların kralı' olarak isimlendiriliyor.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    İSLAMABAD'DAN DAĞA ULAŞMAK 21 SAAT SÜRÜYOR

    Başkent İslamabad'dan Nanga Parbat'a ulaşmak için önce araçla 14 saat yol katediliyor. Kara yolunun bittiği noktada 7 saatlik yürüyüşün ardından dağın ana kampına varılıyor. Başkentten dağın ana kampına ulaşmak yaklaşık 21 saat sürüyor.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    İslamabad’a 530 kilometre uzaklıktaki Dağa tırmanabilmek için önce 3 bin 500 metre yükseklikteki Fairy Meadows’a (Peri Çayırı) ulaşmak gerekiyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan çayır ile Nanga Parbat arası ise yürüyerek 4 saat sürüyor.​​​​​​​
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    287 TIRMANMA GİRİŞİMİNDE 64 DAĞCI ÖLDÜ

    Tırmanış şartları ve hava koşulları açısından fazlasıyla tehlikeli olan dağ, buna rağmen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    Nanga Parbat'a bilinen ilk tırmanma denemesi İngiliz dağcı Albert F. Mummery tarafından yapıldı. Mummery, 1895’teki tırmanış denemesinde hayatını kaybetti.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    Geo News televizyonundaki verilere göre, Nanga Parbat’a 1895'ten bugüne kadar yapılan 287 tırmanma girişiminde 64 dağcı yaşamını yitirdi.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    Dağcıların 'katil dağ' olarak isimlendirdiği Nanga Parbat’ın dağcılar için ölüm oranının yüzde 22,3 olduğu belirtiliyor.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    TERÖR SALDIRISI

    Nanga Parbat'ta 2013'te dağcılara yönelik terör saldırısının ardından kesintiye uğrayan turizm faaliyetleri, aradan geçen 9 yılın ardından yeniden canlandı.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    Bununla birlikte dağa tırmanmak isteyenler veya sadece ana kampa çıkıp geri gelenlere silahlı rehberler eşlik ediyor.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    Haziran 2013'te Pakistan Talibanı (TTP) mensubu 15 militan, burada 10'u yabancı 11 dağcıyı öldürmüştü.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    "8 BİN METRENİN ÜZERİNDEKİ DAĞLARI SEVİYORUZ"

    Polonyalı vlogger Patrycja Szczerbinska, yaptığı açıklamada, Karakurum kara yolu için Pakistan'a motosikletle geldiklerini ifade ederek, "Fairy Meadows'a (Peri Çayırı) dün geldik ve bugün Nanga Parbat Dağı’nın ana kampına gideceğiz" dedi.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    Szczerbinska, seyahat videoları çektiklerini belirterek, "Dağları ve 8 bin metrenin üzerindeki dağları seviyoruz. Bu sebeple yüksek dağlara yakın olduğumuzda daima kendimizi özel hissediyoruz" diye konuştu.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    Dawaj W. Swiat ise birçok Polonyalı dağcının Nanga Parbat’a tırmanmaya çalıştığını anımsatarak, "Bunlardan birisi de Tomasz Mackiewicz. Birkaç yıl önce buraya tırmandı ve zirve yakınlarında hayatını kaybetti. Bu sebeple Himalayalar ve yüksek dağlar Polonyalılar için oldukça özel" ifadelerini kullandı.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

    Pakistan'da 7 bin metrenin üzerinde 100'den fazla zirve bulunurken Gilgit-Baltistan dünyada bulunan 8 bin metreden yüksek 14 zirvenin 5'ine ev sahipliği yapıyor.
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat
  • Dünyanın en yüksek 9. dağı: Nanga Parbat

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