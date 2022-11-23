Dawaj W. Swiat ise birçok Polonyalı dağcının Nanga Parbat’a tırmanmaya çalıştığını anımsatarak, "Bunlardan birisi de Tomasz Mackiewicz. Birkaç yıl önce buraya tırmandı ve zirve yakınlarında hayatını kaybetti. Bu sebeple Himalayalar ve yüksek dağlar Polonyalılar için oldukça özel" ifadelerini kullandı.