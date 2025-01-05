Durdu Bilgi Hasoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 3 Ocak'ta bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayata vedan eden iş dünyasının önemli isimlerinden Durdu Bilgi Hasoğlu, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Durdu Bilgi Hasoğlu

Bebek Camii'nde düzenlenen cenaze törenine iş dünyasından bir çok isim katıldı.

Durdu Bilgi Hasoğlu'nun kızı Zekiye Cıngıllıoğlu, torunu Kemal Cıngıllıoğlu ve damadı Halit Cıngıllıoğlu, cenazede taziyeleri kabul etti.

Zekiye Cıngıllıoğlu, Kemal Cıngıllıoğlu ve Halit Cıngıllıoğlu Durdu Bilgi Hasoğlu, öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Nihat Özdemir, Nuri Has, Dalia Garih, Saffet Ulusoy ve Revna Demirören DURDU BİLGİ HASOĞLU HAKKINDA Adanalı Mustafa ve Emine Genç’in kızı olarak 1945 yılında dünyaya gelen Hasoğlu, 1962 yılında Coca Cola’yı Türkiye’ye getiren isimlerdendi. 27 yaşında iken eşi Kemal Hasoğlu’nu kaybeden Durdu Hanım, HBB olarak bilinen Has Bilgi Birikim Televizyonu’nu kurarak bir dönem medya sektörüne de girdi.