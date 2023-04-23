"Bafetimbi Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca'ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum."