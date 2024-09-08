Durukan Şekerleme halka arz oluyor. 42,5 milyon lot dağıtacağını açıklayan firma 'DURKN' kodu ile borsada yer alacak. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun büyük bir kısmını 'üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı' olarak kullanacak. İşte, Durukan Şekerleme halka arz detayları...