SPK bir şirketin daha halka arzını onayladı; Durukan Şekerleme halka arz oluyor. Toplamda 42,5 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma 722 milyon TL değerinde halka arz büyüklüğüne sahip. İşte, detayları yavaş yava netleşen Durukan Şekerleme halka arz bilgileri...