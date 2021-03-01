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Duruşmaya hastasını ameliyat ederken katılan plastik cerrah hakkında soruşturma başlatıldı

ABD'nin Sacramento kentinde bir plastik cerrah, işlediği öne sürülen trafik suçu için Zoom üzerinden yapılan duruşmaya ameliyathanede hastasını ameliyat ederken katıldı. Dr. Scott Green hakkında soruşturma başlatıldı.

BBC TÜRKÇE

ABD'nin Sacramento kentinde bir plastik cerrah, işlediği öne sürülen trafik suçu için Zoom üzerinden yapılan duruşmaya ameliyathanede hastasını ameliyat ederken katıldı. Dr. Scott Green hakkında soruşturma başlatıldı.

Sacramento Bee gazetesinin haberine göre, Dr. Green Perşembe günü yapılan ve YouTube'dan canlı yayımlanan duruşmaya ameliyathaneden bağlandı.

Mahkeme sekreteri, yargıç beklenirken Green'e "Duruşma için müsait misiniz? Anladığım kadarıyla şu anda bir ameliyathanedesiniz" dedi.

'Hastanın selameti için duruşmayı erteliyorum'

Dr. Green, "Evet müsaitim efendim. Şu anda ameliyathanedeyim. Duruşma için uygunum, devam edin" dedi. Bu sırada Dr. Green'in ameliyatına devam ettiği görüldü.

Ardından duruşmaya yargıç Gary Link bağlandı. Link, "Yanılmıyorsam ameliyathanenin ortasında, bir hastasına aktif şekilde hizmet veren bir davalı görüyorum. Doğru mu Bay Green? Yoksa Doktor Green mi demeliyim?" diye sordu.

Dr. Green yargıca ameliyatta olduğunu fakat duruşmaya devam edebileceğini ve yanında başka bir doktor bulunduğunu söyledi, "Biz konuşurken onlar ameliyata devam edebilir" dedi.

Bunun üzerine yargıç Link, "Hastanın selameti açısından kendimi rahat hissetmiyorum. Bence uygun olmaz. Ameliyat yapmadığınız başka bir tarih belirleyeceğim" diyerek duruşmayı erteledi.

Soruşturma başlatıldı

California Sağlık Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamada "Doktorların hastalarını tedavi ederken belli kurallara uymasının beklendiği" hatırlatıldı.

Bu ay Texas'ın Brewster kasabasında Zoom üzerinden yapılan duruşmaya kedi filtresini kapatamadığı için "kedi" olarak katılan bir avukat yargıcı kedi olmadığına ikna etmeye çalışmış, "Buradayım, ben kedi değilim" demişti.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1359528803521818629

Filtreyi yargıcın yardımıyla kaldıran 69 yaşındaki Rod Panton, internette büyük ilgili gören videoyla ilgili olarak "Duruşmaya sekreterim bilgisayarıyla katılmıştım. Zoom'un beni kediye dönüştürebileceğini bilmiyordum. Zoom'un beni internet fenomeni yapabileceğini de bilmiyordum" diye konuşmuştu.

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