ÖSYM tarafından düzenlenen ve 7 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçları belli oldu. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına giren adaylar sonuç sorgulamayı araştırıyor. İşte 2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sonuç sorgulama ekranı

2020-DUS, 2020-STS DİŞ HEKİMLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

07 Mart 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Diş Hekimliği) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mart 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020 DUS VE 2020 STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ