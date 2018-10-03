SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Düşler Oyunlar ve Okumalar
KÜLTÜR-SANAT
Haberler > KÜLTÜR-SANAT

'Düşler Oyunlar ve Okumalar' sergisi açıldı

Oyuncakların tarihine ışık tutan "Düşler, Oyunlar ve Okumalar" sergisi Ankara'da açıldı. 2-31 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan sergide, Türkiye'nin oyuncak kültürünü yansıtan örneklerden ilk okuma kitaplarına kadar nadir parçalar mevcut

03.10.2018 - 14:27 | Güncelleme: AA

Oyuncakların tarihine ışık tutan "Düşler, Oyunlar ve Okumalar" sergisi Ankara'da açıldı.

AA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen serginin CerModern'deki açılışına Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş katıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Örs, burada yaptığı konuşmada, çocukların 8-10 yaşa kadar olan dönemlerinin kişiliklerini geliştirdikleri en önemli dönemlerden biri olduğuna işaret etti.

Sergide, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile vakıfların katkılarının bulunduğunu belirten Örs, "Büyüklerle beraber küçük çocuklarımızı da ay boyunca bu sergide görmek istiyoruz. Geleceğimizin sevinci ve teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Böyle bir sergide büyükler olarak onların adına bir şeyler gerçekleştirmiş olmaktan büyük övünç ve kıvanç duyuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar serginin açılışını gerçekleştirdi.

CernModern'de 2-31 Ekim tarihleri arasında açık kalacak "Düşler, Oyunlar ve Okumalar" sergisi, Türkiye'nin geleneksel sanatlar konusundaki tek hafızası olarak sayılan Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinin sahip olduğu zengin içeriği sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Türk Dil Kurumu ve Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen sergide, geleneksel oyunlar, ilk okuma kitapları ve Türkiye'nin oyuncak kültürünü yansıtan örneklerin yanı sıra dünya oyuncaklarından parçalar da bulunuyor.

Sergi, antik dönem oyuncakları, Osmanlı dönemi Eyüp oyuncakları ile Japonya, Guatemala, Nijerya, Nepal, ABD, Fransa, Almanya gibi ülkelerin geleneksel oyuncaklarına da ev sahipliği yapıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X