Düşük faizli İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler?
Ev sahibi olmakta zorlanan milyonlarca vatandaşın gözü düşük faizli yeni destek paketine çevrildi. "İlk Evim" projesi kapsamında gündeme gelen yüzde 1,20 faiz oranlı konut kredisi için beklenti artarken, uzun vade ve uygun taksit seçenekleri dikkat çekiyor. Dar ve orta gelirli aileleri hedefleyen kampanyanın başvuru şartları, başlangıç tarihi ve kimleri kapsayacağı merak konusu olurken, vatandaşlar "İlk Evim konut kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Ev sahibi olmak isteyenler için yeni finansman modeli gündemdeki yerini koruyor. Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yüzde 1,20 faizli “İlk Evim” konut kredisi paketi, özellikle ilk kez konut alacak vatandaşlara önemli avantajlar sunmaya hazırlanıyor. 180 aya kadar uzayabileceği belirtilen vade seçenekleriyle dikkat çeken kredi desteğinde gözler resmi açıklamalara çevrilirken, başvuru süreci ve şartlara ilişkin detaylar araştırılmaya devam ediyor. Peki, düşük faizli İlk Evim konut kredisi ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek? İşte ayrıntılar...
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında stratejik bir adım olarak planlanan bu düzenleme, şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında tutuluyor. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.
İLK EVİM KREDİSİ VADE VE FAİZ ORANI NE KADAR?
Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu pakette en dikkat çekici unsur maliyetler:
Faiz Oranı: Kulislerde ve ekonomi planlarında konuşulan en güçlü oran yüzde 1.20.
Vade Seçeneği: Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla vadenin 15 yıla (180 ay) kadar çıkarılması bekleniyor.
Aracı Kurumlar: Kampanyanın öncelikli olarak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yürütülmesi planlanıyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:
İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması
Konut alacağı şehirde ikamet etmesi
Son 1 yılda konut satmamış olması
Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması
Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,
Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLER YARARLANACAK?
Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlar faydalanması bekleniyor.