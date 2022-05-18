Çin'deki yolcu uçağı düşürüldü mü? 0:00 / 0:00

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Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, Mart ayında ülkenin güneybatısında düşmüştü. Çin'in en deneyimli havacılarından biri de kokpitteki üç pilot arasındaydı.

Hava trafik kontrolörleri, cevapsız kalan aramalar yaptı. Pilotlar acil durum mesajı göndermedi. Uçak bir dakikadan daha kısa bir sürede 20.000 fitten 7.400 fite düştü. Ardından, bambu bahçeleri ve muz ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana düşmeden önce son kez, yaklaşık 15 saniyede 1.200 fit irtifa kazandı. Ancak bu son hamle uçağın düşmesini engelleyemedi.

Paylaşılan görüntülere göre uçak düşmeden önce neredeyse tam olarak dikeydi ve iki kanat ucu parçası yedi mil uzağa düştü.

Cumartesi günü gelen ABD'den yedi kişilik bir ekip de dahil olmak üzere müfettişler, uçağın 132 kişinin tamamını öldürmeden önce, son dakikalarda neler olduğunu anlamak için çabaladı.

ABD'li yetkililerin yaptığı ilk değerlendirmelerine göre uçak kasıtlı olarak düşürüldü.

Wall Street Journal'ın haberine göre uçağın kara kutularında ABD'li ekiplerin yaptığı incelemeler pilot veya uçakta bulunan bir kişinin uçağın düşmesine yol açtığını ortaya koydu. Gazeteye konuşan ve ismini belirtmeyen bir yetkili "Kokpitteki birinin istediği şeyi yaptılar" dedi.

Yetkililer bu kapsamda uçaktaki yolculardan birinin kokpite girerek uçağı düşürmüş olabileceğini de değerlendiriyor.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından kapsamlı açıklamanın yapılması bekleniyor.