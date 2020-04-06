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Filipinler polisi maske takmadığı ve memurları kışkırttığı için bir adamı vurarak öldürdü. Filipinler Devlet Başkanı Duterte, polis ve orduya, pandemi sırasında karantinaya girmeyen veya sorun yaratan herkesi öldürmelerini emretmişti.

63 yaşında bir erkek, yüz maskesi giymesi konusunda uyarıldı. Bu duruma öfkelenen adamın, polisi tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

Olayın Agusan del Norte eyaletindeki Nasipit kasabasında yaşandığını belirten yetkililer, Adamın bir güvenlik kontrol noktasında görevli köy yetkilileri ve polisle karşı karşıya geldiği sırada sarhoş olduğunu ve polisleri tırpanla tehdit ettiğini ifade etti.

Polis, 63 yaşındaki adamın söylendiğinden ötürü öfkelenerek Filipinler'de polis tarafından vurularak öldürüldü ve bildirilen ilk yetkililer, koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği için bir sivili vuruyor.

POLİSİN KARANTİNA KURALLARINA UYMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ İLK VAKA

63 yaşındaki adamı sakinleştirmeye çalışan polisin daha sonra silahıyla ateş ederek adamı öldürüldüğü bildirildi. Bu olay, ülkede koronaviürs kısıtlamalarına karşı gelen bir sivilin polis tarafından öldürüldüğü ilk vaka.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, televizyon kanallarından yaptığı açıklamada, karantina kurallarına uymayan kişilere vurma talimatı vermişti.

Duterte, polislerden, doktorlara ve sağlık çalışanlarına zehirli kimyasallarla saldıranların, üzerlerine ölümcül maddeler dökülerek veya onları bu maddeleri içmeye zorlayarak cezalandırılmasını istediğini söylemişti.