Ferdi Durdu'nun haberine göre, metruk bir inşaatın bodrum katında duvara sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar hemen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek çalışma başlattı.

Kafası duvarın içinde kalan ve sıkıştığı yerden çıkamayan kedi, itfaiye görevlisinin titiz çalışması ile kurtarıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "İtfaiye ekiplerimiz minik dostumuzu sıkıştığı yerden kurtararak özgürlüğüne kavuşturmuştur" notunu paylaştı.