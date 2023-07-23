Duyan inanamadı! Adım Farah dizisinin Tahir'i Engin Akyürek'in bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı!
FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinde Demet Özdemir ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Başarılı ismin aldığı rakamı duyanların dudakları uçukladı. İşte Adım Farah'ın Tahir'i Engin Akyürek'in aldığı ücret...
Demet Özdemir ile başrolü paylaştığı Adım Farah dizisinin yakışıklı aktörü Engin Akyürek, bölüm başı aldığı ücretle gündeme geldi. Akyürek'in aldığı rakamı duyanların dudakları uçukladı.
Adım Farah dizisinin sezon finalinde Demet Özdemir ile canlandırdığı yatak sahnesiyle magazin gündeminde adından söz ettiren Engin Akyürek, başarılı oyunculuk performansıyla göz dolduruyor.
Engin Akyürek’in diziden bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. İddialara göre dizide Tahir karakterine hayat veren Akyürek haftalık olarak 500 bin TL kazanıyor.
Engin Akyürek'in bölüm başı aldığı ücreti duyan bazı sosyal medya kullanıcıları rakamı astronomik bulurken, bazıları da başarılı performansına bu ücretin uygun olduğunu savundu.