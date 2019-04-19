Duygu Asena, bugün yaşasaydı 73 yaşında olacaktı. Google ona sürpriz hazırlayarak doğum gününü kutladı ve ölümsüzleştirdi. Peki Duygu Asena kimdir? Duygu Asena'nın eserleri nelerdir?

DUYGU ASENA İÇİN GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Türk feminist yazar, editör, yayıncı ve bugünün çalışmalarını İstanbullu misafir sanatçı tarafından bugünkü çalışmalarıyla kutlanan TV sunucusu Duygu Asena, “Uzun bir yol katettik, ancak daha uzun bir yol var” dedi. Benoît Hamet .

Bu gün 1946'da İstanbul'da doğan Asena, orta sınıf bir ailede büyüdü ve büyükbabası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün kişisel sekreteriydi. Başlangıçta öğretmen olmak için eğitildi, yazılı toprakların gücüyle kendi topraklarında kadın haklarını savunan bir gazeteci olmaya başladı.

1970'lerde Asena, Hürriyet ve Cumhuriyet gazeteleri için yazdı . Ayrıca , 1978 yılında Türkiye'nin ilk kadın dergisi Kadınca'yı kurdu . Sesi, yerel sosyal normların kadınların özerkliğini sert bir şekilde kendi yaşamları boyunca kısıtladığı bir zamanda, Türk kadınlarına ilham kaynağı olarak kabul edildi.

Asena, 1987 romanıyla Türkiye'yi şok etti ve Anında en çok satanlar arasında yer alan ve bir yıl sonra başarılı bir filme uyarlanan Kadın'ın Adı Yok .

Daha sonraki yıllarda Asena bir devlet oyuncusu olan TRT-2 ağında Ondan Sonra (Ondan Sonra) adlı programın sunucusu olarak çalıştı . 2006'dan beri yazarlar derneği PEN International, ifade özgürlüğü için savaşan kadınları tanıtan Duygu Asena Ödülü'nü aldı.

DUYGU ASENA KİMDİR?

Duygu Asena (19 Nisan 1946 - 30 Temmuz 2006),Türk gazeteci ve yazar.

Atatürk’ün yaveri ve dönemin CHP milletvekili olan Ali Şevket Öndersev’in torunu olarak İstanbul’da doğdu.

Ortaöğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji’nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gördü.

İş hayatına pedagog olarak başlayan Asena, Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İÜ Çocuklarevi’nde çalıştı.

Gazetedeki ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu. TRT-2 televizyon kanalında "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu (1992-1997).

Gazeteciliğinin yanında yazarlığını da sürdüren Asena, ilk kitabı Kadının Adı Yok ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988’de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı.

Yazıları ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle Asena feminist yazar olarak tanındı.

Duygu Asena, beyin tümörü nedeniyle tedavi görmekte olduğu VKV Amerikan Hastanesi’nde 30 Temmuz 2006 günü hayatını kaybetti. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

ESERLERİ (KİTAPLARI)

Paramparça, 2004

Aşk Gidiyorum Demez, 2003

Aslında Özgürsün, 2001

Aynada Aşk Vardı, 1997

Değişen Bir Şey Yok, 1994

Kahramanlar Hep Erkek, 1992

Aslında Aşk da Yok, 1989

Kadının Adı Yok, 1987