Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti - Magazin haberleri
ABONE OL

Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti

Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu'ndan acı haber geldi. Sağıroğlu'nun 90 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi

Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Duygu Sağıroğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Sinemada, yönetmen, senarist ve sanat yönetmeni olarak çalışan Duygu Sağıroğlu'nun vefatını yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Baran Seyhan, gönderisinde, "Sinemamızın ve tiyatromuzun hem üretiminde hem eğitiminde eşsiz hizmetleri olan Duygu Sağıroğlu hocamızı kaybettik. Cenazesi 2 Mayıs Salı günü öğle vaktinde Levent Camii'nde kaldırılarak Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

Duygu Sağıroğlu için ayrıca, 4 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te Atlas Sineması'nda anma toplantısı gerçekleştirilecek.

DUYGU SAĞIROĞLU HAKKINDA

1932'de Trabzon'da dünyaya gelen, 20'ye yakın sinema filmini yönetirken, 30'un üzerinde filmin ise senaryosunu yazan Duygu Sağıroğlu, 1965'te yönettiği ilk filmi 'Bitmeyen Yol'la büyük ilgi topladı.

Avrupa ve ABD'de opera dekoratörlüğü çalışmaları yapan Duygu Sağıroğlu, 1979'da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema TV Enstitüsü'nde ve Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Kariyeri boyunca gerçekleştirdiği yenilikçi sahne tasarımlarıyla övgü toplayan Duygu Sağıroğlu, 'Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü', 'Yılın Sahne Tasarımcısı' ve 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' gibi birçok ödüle layık görüldü.

Fotoğraflar: HT Magazin, DHA

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkan Şoray: Ama şimdi canavarım - Magazin haberleri
MAGAZİN "Ama şimdi canavarım"
Ünlü isimlerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları! Eda Ece, Yılmaz Erdoğan, Gülben Ergen, Alişan 1 Mayıs paylaşımları
MAGAZİN Ünlüler 1 Mayıs'ı kutluyor
Bülent Ersoy’un yeni imajı ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti!
MAGAZİN Bülent Ersoy’un yeni imajı ortaya çıktı!
Çağatay Ulusoy'un gala tarzı beğenilmedi! Ünlü oyuncu eleştiri oklarının hedefi oldu!
MAGAZİN Çağatay Ulusoy'un gala tarzı beğenilmedi!
Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile ismi aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle herkesi büyüledi!
MAGAZİN Genç yıldız Arda Güler ile adı aşk dedikodularına ...
Mauro Icardi, Wanda Nara ile müstehcen pozunu paylaştı! Taraftarlardan on binlerce yorum geldi!
MAGAZİN Icardi'den Wanda Nara paylaşımı! Binlerce yorum geldi
Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar! Milli voleybolcu son paylaşımlarıyla görenleri büyüledi!
MAGAZİN Zehra Güneş’ten iç ısıtan pozlar!
TikTok fenomeni Yaren Alaca son pozuyla mest etti! Ünlü isme bakan bir daha baktı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Sosyal medya fenomeni Yaren Alaca'dan iddialı pozlar!
Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik’in ablası bakın kim çıktı! Meğer o da sektörün gözde isimlerindenmiş! - Magazin haberleri
MAGAZİN Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik’in ablası bakın ...
Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: Hangimizden bu gen? - Magazin haberleri
MAGAZİN "Hangimizden bu gen?"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.