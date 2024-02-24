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        Haberler Müzik Duygu Soylu’dan yorumculuk dersi: 'Güneyde Bir Yere'

        Duygu Soylu’dan yorumculuk dersi: 'Güneyde Bir Yere'

        Duygu Soylu,'Güneyde Bir Yere' isimli son çalışmasını Kenan Doğulu prodüktörlüğünde Doğulu Music etiketiyle tüm dijital platformlardan yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:40
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        Duygu Soylu'dan 'Güneyde Bir Yere'
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        Sözleri Sadettin Dayıoğlu’na müziği kendisine ait olan 'Güneyde Bir Yere' adlı çalışmasını Gökhan Özdemir tarafından kliplendiren Duygu Soylu; ”Bugüne kadar şarkılarıma gelen tepkilerden ve sesime yapılan yorumlardan oldukça memnunum. Büyük bir ekiple yol alıyoruz.Biraz iddialı bir açıklama olacak ama bu çalışmamda yeni jenerasyon meslektaşlarıma biraz yorumculuk dersi vermiş olabilirim. Dinleyenler zaten ne demek istediğimi gayet iyi anlayacak” dedi.Sözlerine devam eden Soylu, ”Güneyde Bir Yere şarkım tam bir yol şarkısı, bir ilişkinin bitişindeki sitem, isyan ve vazgeçişi anlatan, dinleyenlerin iliklerine kadar hissedeceği bir çalışma oldu” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #duygu soylu
        #Güneyde Bir Yere

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