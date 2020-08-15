AA

Düzce'nin Yığılca ilçesinden hasta alan 112 Acil Servis ambulansı, Kuzey Bağlantı yolunun Çam köyü mevkisinde, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

Kazadan sonra yaralı olarak çevredeki vatandaşlar ve kendi imkanları ile araçtan çıkan sağlık personelleri Rafet Başkurt, Bayram Çekiç, Ertuğrul Çiftçi ve bir hasta olay yerine gelen ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazadan sonra alev alan ambulans aniden patlayarak yanmaya başladı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, AFAD, UMKE ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde ambulansın söndürme çalışmaları devam ederken, karayolunun Düzce kesimi ulaşıma kapatıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, şarampole devrilerek alev alan ambulanstaki 3 sağlık personeli ve bir hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kazadan yaralı kurtulan sağlık personeli Rafet Başkurt, Bayram Çekiç ve Ertuğrul Çiftçi'yi tedavi gördükleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde ziyaret eden Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazanın bir aracın sıkıştırması sonucu meydana geldiğini belirten Yılmaz, "Hepimize geçmiş olsun, 3 sağlık personelimiz ve hastamızın durumu çok şükür iyi, tedavileri devam ediyor." dedi.

Yılmaz, ambulansın alev alarak yandığı kazanın ucuz atlatıldığını sözlerine ekledi.