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Düzce'de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı, 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı

Düzce'de öğrenci servisi ile minibüsün çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile serviste bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 6 öğrenci yaralandı

Düzce'de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı, 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı
Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı, 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı
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AA

Düzce'de öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı.

Tayfun T. idaresindeki öğrenci servisi, D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Karaca mevkisinde, kontrolden çıkarak önce refüjü aştı daha sonra karşı yönden gelen Vedat İ.'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.

6'SI ÖĞRENCİ 8 YARALI

Kazada araç sürücüleri ile serviste bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 6 öğrenci yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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