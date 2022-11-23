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Düzce'deki 5,9'luk depremde yaralılar var

Düzce'nin Gölyaka ilçesi 5,9'luk depremle sarsıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir" dedi

Düzce'deki 5,9'luk depremde yaralılar var
Düzce'deki 5,9'luk depremde yaralılar var
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce depremine ilişkin "Gölyaka'daki depremde Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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