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        Alkollü motosiklet sürücüsü, polise yakalanınca aracını ateşe verdi

         DÜZCE´depolis uygulamasında durdurulan ve alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü motosikletini yaktı. Polisin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sürücüye 21 bin 112 lira cezai işlem uygulandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 22:25 Güncelleme: 31.12.2023 - 22:30
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        Alkollü motosiklet sürücüsü, polise yakalanınca aracını ateşe verdi
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         DÜZCE´depolis uygulamasında durdurulan ve alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü motosikletini yaktı. Polisin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sürücüye 21 bin 112 lira cezai işlem uygulandı. 

        Olay akşam saatlerinde Karahacımusa Mahallesi Ruhi Kurnaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı trafik ekipleri plakası olmayan bir motosikleti durdurdu. Sürücü H.S.´den ehliyet isteyen polis ekiplerine direnen sürücü daha sonra ceza uygulanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi. Yanan motosikleti polisler yoldan geçen Düzce Belediyesi'ne ait sulama aracı ile söndürdü. Yapılan kontrolde 100 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 21 bin 112 lira cezai işlem uygulandı. Yanan motosiklet ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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