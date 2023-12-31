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        Yılbaşı tedbirleri kapsamında 1370 kolluk kuvveti görev yapacak

        Düzce'de yılbaşı tedbirleri kapsamında 1370 kolluk kuvvetinin sahada olacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:08
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        Yılbaşı tedbirleri kapsamında 1370 kolluk kuvveti görev yapacak
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        Düzce'de yılbaşı tedbirleri kapsamında 1370 kolluk kuvvetinin sahada olacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte vatandaşın yeni yıla huzur ve güvenli ortamda girmesi ve genel güvenliğin sağlanması amacıyla tedbirler alındı.

        Bu kapsamda yılbaşı gecesi asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde 1300 kolluk kuvveti görev yapacak.

        Yeni yıl programları dolayısıyla yoğunluk yaşanabilecek konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe ve benzeri yerlerde güvenlik tedbirleri arttırıldı.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da ise Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 yüzen unsur, 73 personel görev başında olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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