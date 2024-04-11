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        Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

        DÜZCE'NİN Yığılca ilçesinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 19:07 Güncelleme: 11.04.2024 - 19:10
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        Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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        DÜZCE'NİN Yığılca ilçesinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten düşen ve kalp masajı ile hayata döndürülen sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Düzce Caddesi üzerinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra iddiaya göre kontrolsüz şekilde yola çıktığı belirtilen Nazmi Arap (46) idaresindeki 81 ADF 761 plakalı motosiklet, Durdu Şer yönetimindeki 81 ACA 761 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından motosikletten savrularak asfalt zemine düşen Nazmi Arap ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü Nazmi Arap'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Kalp masajı ile hayata döndürülen Arap, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Düzce Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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