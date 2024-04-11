Düzce'de cayrokopterle trafik denetimi yapıldı

Denetimlerde, 118 araç denetlendi, 4 araç ve 1 sürücü trafikten men edildi, aranan 1 kişi yakalandı, 13 sürücüye ise trafik kurallarını ihlalden idari para cezası uygulandı.

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu ve D-010-05 Akçakoca-Zonguldak kara yolu güzergahında cayrokopterle havadan trafik denetimi yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.