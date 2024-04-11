Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Orhangazi Mahallesi Düzce Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonundan benzin aldıktan sonra yola çıkan Nazmi A'nın (46) kullandığı 81 ADF 761 plakalı motosiklet, kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti.
Düzce'den Yığılca istikametine seyreden Durdu Ş. yönetimindeki 81 ACA 761 plakalı otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yığılca Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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