Düzce'de arıza yapan TIR'a çarpan demir levha yüklü TIR'ın şoförü, feci şekilde can verdi

Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Düzce mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Azmi Görele (44) yönetimindeki 81 BK 360 plakalı kum yüklü TIR, arıza nedeniyle şoförü tarafından sağ şeride çekildi. O sırada aynı yönde ilerlemekte olan Turan Biçer’in kullandığı 59 ABZ 559 plakalı demir levha yüklü TIR ise arıza yapan TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kayan demir levhalar, TIR'ın kabinine saplandı. Kabinde sıkışan TIR'ın şoförü Turan Biçer, feci şekilde hayatını kaybetti. Biçer’in cansız bedeni, itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.