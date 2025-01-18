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        İstanbul'a içme suyu olarak giden derede kirlilik

        DÜZCE Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu olarak giden Melen Deresi'ne kanalizasyon atıklarının boşaldığı noktada incelemelerde bulunup, İSKİ planladığı yatırımları tamamlamadığını öne sürerek, "Kanalizasyon hattından gelen kanalizasyon atıkları dereye boşalıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 19:37 Güncelleme: 18.01.2025 - 19:40
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        İstanbul'a içme suyu olarak giden derede kirlilik
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        DÜZCE Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu olarak giden Melen Deresi'ne kanalizasyon atıklarının boşaldığı noktada incelemelerde bulunup, İSKİ planladığı yatırımları tamamlamadığını öne sürerek, "Kanalizasyon hattından gelen kanalizasyon atıkları dereye boşalıyor. Bu dereye boşalan atıklar da İstanbul’a içme ham olarak gidiyor. Düzce’nin Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova, Yığılca gibi ilçelerin de kanalizasyonları Melen Deresi’ne boşalıyor" dedi.

        Düzce Belediye Başkanı AK Partili Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu olarak giden Melen deresinin geçtiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İSKİ'nin taahhütlerini yerine getirmediğini iddia eden Başkan Özlü, dereye kanalizasyon sularının boşaldığı alandaki kirliliğe tepki gösterdi. Yaşanan kirliliğin İstanbul'da yaşayan 18 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini belirten Başkan Özlü, "Burası sadece bir örnek, merkez ve ilçelerin kanalizasyon hatları, İstanbul’a ham içme suyu sağlayan Melen Deresi’ne karışıyor, İSKİ planladığı yatırımları tamamlamadı. Konuralp bölgesindeyiz. Konuralp bölgesinde kanalizasyon atıklarının Melen Deresi’ne boşaldığını ifade etmiştim. Vidanjörden değil kanalizasyon hattından gelen kanalizasyon atıkları dereye boşalıyor. Bu dereye boşalan atıklar İstanbul’a içme ham olarak gidiyor. Burası sadece bir örnek. Bunun dışında Düzce’nin ilçelerinin Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova ve Yığılca gibi ilçelerin de kanalizasyonları Melen Deresi’ne boşalıyor" diye konuştu.

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