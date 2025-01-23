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        Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, tomruk yüklü TIR'a çarptı

        DÜZCE'de, D-100 kara yolunda hafif ticari araç, önünde seyreden tomruk yüklü TIR'a çarptıktan sonra yan yattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:55
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        Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, tomruk yüklü TIR'a çarptı
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        DÜZCE’de, D-100 kara yolunda hafif ticari araç, önünde seyreden tomruk yüklü TIR'a çarptıktan sonra yan yattı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Çetinkaya, 2,3 promil alkollü çıktı.

        Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüe giden Mustafa Çetinkaya (60) idaresindeki 81 FN 972 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Rıdvan Karaarslan yönetimindeki 14 BS 806 plakalı tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptıktan sonra yan yattı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Çetinkaya, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çetinkaya’nın yapılan alkol muayenesinde 2,3 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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