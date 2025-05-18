Sürücüsünün geri manevra yaptığı oto kurtarıcıya motosikletin çarptığı kaza kamerada
DÜZCE'de, D-100 kara yolunda geri manevra yapan oto kurtarıcıya çarpan motosikletin sürücüsü M.
DÜZCE’de, D-100 kara yolunda geri manevra yapan oto kurtarıcıya çarpan motosikletin sürücüsü M.Z.K.’nin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 5 Mayıs’ta D-100 kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.Z.K. idaresindeki 81 ADY 944 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde geri manevra yapan F.G. yönetimindeki 81 ACC 161 plakalı oto kurtarıcıya çarptı. Kazada, oto kurtarıcının üzerine savrulan M.Z.K yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.Z.K., tedavisinin ardından taburcu oldu.
Kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.
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