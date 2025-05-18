Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Sürücüsünün geri manevra yaptığı oto kurtarıcıya motosikletin çarptığı kaza kamerada

        DÜZCE'de, D-100 kara yolunda geri manevra yapan oto kurtarıcıya çarpan motosikletin sürücüsü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 10:15 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücüsünün geri manevra yaptığı oto kurtarıcıya motosikletin çarptığı kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DÜZCE’de, D-100 kara yolunda geri manevra yapan oto kurtarıcıya çarpan motosikletin sürücüsü M.Z.K.’nin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 5 Mayıs’ta D-100 kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.Z.K. idaresindeki 81 ADY 944 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde geri manevra yapan F.G. yönetimindeki 81 ACC 161 plakalı oto kurtarıcıya çarptı. Kazada, oto kurtarıcının üzerine savrulan M.Z.K yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.Z.K., tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        İspanya'dan Filistin'e destek
        İspanya'dan Filistin'e destek
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar

        Benzer Haberler

        Düzce'de devrilerek karşı şeride geçen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Düzce'de devrilerek karşı şeride geçen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Düzce'de öğretmenlerden oluşan koro "80'ler 90'lar Konseri" düzenledi
        Düzce'de öğretmenlerden oluşan koro "80'ler 90'lar Konseri" düzenledi
        Düzce'de "Gençlik Haftası" kapsamında açık hava etkinlikleri yapıldı
        Düzce'de "Gençlik Haftası" kapsamında açık hava etkinlikleri yapıldı
        Off-road tutkunları Düzce'deki şenlikte buluştu
        Off-road tutkunları Düzce'deki şenlikte buluştu
        Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Gölyaka'da Kur'an kursları yararına kermes açıldı
        Gölyaka'da Kur'an kursları yararına kermes açıldı