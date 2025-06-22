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        Bolu'da piknikte kaybolan engelli çocuk, 4 saat sonra Düzce'de bulundu

        BOLU'da, yaylada ailesiyle birlikte pikniğe gittikten sonra ormanda kaybolan 8 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, 4 saatlik arama sonrası 10 kilometre uzaklıkta Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 23:59 Güncelleme: 23.06.2025 - 00:05
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        Bolu'da piknikte kaybolan engelli çocuk, 4 saat sonra Düzce'de bulundu
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        BOLU’da, yaylada ailesiyle birlikte pikniğe gittikten sonra ormanda kaybolan 8 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, 4 saatlik arama sonrası 10 kilometre uzaklıkta Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde bulundu.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Kütüklü Yaylası’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaylaya piknik yapmaya giden zihinsel engelli kız çocuğu, ormanda kayboldu. Kızlarını bulamayan ailenin ihbarı üzerine bölgeye Bolu ve Düzce’den AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından, kaybolan engelli çocuk yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde bulundu. Küçük çocuğun 10 kilometre boyunca ormandan yürüyerek köye geldiği öğrenildi. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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