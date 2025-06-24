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        Vali, saz kesme makinesi ile gölü temizledi

        DÜZCEValisi Selçuk Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından alınan amfibik saz kesme makinesi ile Efteni Gölü'nde ot ve saz temizliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:26 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:26
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        Vali, saz kesme makinesi ile gölü temizledi
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        DÜZCEValisi Selçuk Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından alınan amfibik saz kesme makinesi ile Efteni Gölü'nde ot ve saz temizliği yaptı.

        Düzce'nin Gölyaka sınırları içinde bulunan ve Büyük Melen'i oluşturan Efteni Gölü aynı zamanda göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Dönem içinde biriken ot-sazların temizlenmesi, doğal yaşam alanındaki hayvanların daha rahat yuvalanması ve yem bulması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından amfibik saz kesme makinesi alındı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, saz kesme makinesine binerek gölün içerisinde temizlik yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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