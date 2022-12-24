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Düzce'de depremzedelerin konteyner kente yerleşme süreci devam ediyor

AA

Düzce'de depremzedelerin konteyner kente yerleşme süreci devam ediyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de depremzedelerin, 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Gölyaka ve Çilimli ilçelerinde kurulan konteyner kente yerleşme süreci sürüyor.

Depremin ardından Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığınca yapılan hasar tespit faaliyetlerinde oturdukları evlerde hasar olduğu anlaşılan vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak için çalışma yürütüldü.

Bireysel ve toplu alanlarda 420 konteynerin kurulduğu kentte, Gölyaka ve Çilimli ilçelerinde konteyner kent oluşturuldu.

Alt ve üst yapılarının tamamlandığı, toplam 67 ailenin barınacağı konteyner kente vatandaşların taşınma işlemleri devam ediyor.

- "Devletimiz vatandaşını mağdur etmedi"

Çilimli ilçesinde kurulan konteyner yaşam alanına yerleşen depremzedelerden İlhan Fidan, AA muhabirine, depremin ardından evlerinin hasar görmesi nedeniyle kendilerine devlet tarafından tahsis edilen konteynere yerleştiklerini söyledi.

Depremde can kaybının olmamasına sevindiklerini dile getiren Fidan, "Devletimizden Allah razı olsun, hemen yapılaşmaya girdi. Vatandaşını mağdur etmedi. Devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Hayat devam ediyor. Çok şükür halimize." dedi.

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