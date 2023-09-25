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        Düzce Belediyesi gençleri özel etkinliklerle buluşturdu

        Düzce Belediyesi, gençlere yönelik sportif faaliyetler düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:48
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        Düzce Belediyesi gençleri özel etkinliklerle buluşturdu
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        Düzce Belediyesi, gençlere yönelik sportif faaliyetler düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 3 günde 4 etkinlikle adrenalin dozu yüksek sportif faaliyetleri gençlerle buluşturdu.

        Düzce, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde düzenlenen doğa yürüyüşü, rafting, paintball ve çadır kampı etkinliklerine katılan 250 genç, spor yaparak sosyalleşme imkanı buldu.

        Özellikle Dokuzdeğirmen köyü Melen Çayı'nda gençler arasında gerçekleştirilen rafting yarışları, adrenalin dozu yüksek mücadelelere sahne oldu.

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