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        Akçakoca'daki konserde pop müzik sanatçısı Özgür Karakaş sahne aldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan Yukarı Mahalle'de konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:31
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        Akçakoca'daki konserde pop müzik sanatçısı Özgür Karakaş sahne aldı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan Yukarı Mahalle'de konser düzenlendi.

        Akçakoca Belediyesince düzenlenen etkinlikte pop müzik sanatçısı Özgür Karakaş, şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, parçalara eşlik etti.

        Belediye Başkanı Okan Yanmaz, konserin sonunda Karakaş'a plaket verdi.

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