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        Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyonun devrilmesi ulaşımı aksattı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:40 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:50
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        Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyonun devrilmesi ulaşımı aksattı
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

        İstanbul istikametine seyreden Hakan B. yönetimindeki 20 AAU 075 plakalı tomruk yüklü kamyon, Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde yol ortasındaki beton bariyere çarparak devrildi.

        Kazada sürücü yaralanırken, kamyon kasasındaki tomruklar yola savruldu.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kara yolunun İstanbul yönündeki trafik, tek şeritten sağlanıyor.

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