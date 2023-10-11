Yığılca'da arıcılık programı öğrencilerinin projeleri seminerde tanıtıldı
Düzce Üniversitesi (DÜ) Yığılca Meslek Yüksek Okulu (MYO) Bitkisel Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı öğrencilerinin TÜBİTAK 2209 Projesi kapsamında desteklenmeye hak kazanan iki projesi, uluslararası sempozyumda tanıtıldı.
Düzce Üniversitesi (DÜ) Yığılca Meslek Yüksek Okulu (MYO) Bitkisel Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı öğrencilerinin TÜBİTAK 2209 Projesi kapsamında desteklenmeye hak kazanan iki projesi, uluslararası sempozyumda tanıtıldı.
Yığılca ilçesinde arıcılık programında eğitim gören öğrencilerin "Arı Zehri Kazıma Cihazı" ve "Mobil Eğitim Kovanı" projesi, TÜBİTAK 2209 Projesi kapsamında desteklenecek.
Söz konusu projelerin içeriği DÜ ev sahipliğinde düzenlenen 11. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu'nda davetlilere aktarıldı.
Projelerin, gelecekte arıcılık sektörüne katkı sunması hedefleniyor.