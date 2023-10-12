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        Düzce'de kursiyerlerin yaptığı el sanatı ürünler sergilendi

        Düzce'de Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı" adlı el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:04
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        Düzce'de kursiyerlerin yaptığı el sanatı ürünler sergilendi
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        Düzce'de Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı" adlı el sanatları sergisi açıldı.

        Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Millet Bahçesi'nde açılan sergide, kadın kursiyerlerin ürettiği ahşap oyma, sedef kakma, ahşap yakma, tel kırma, iğne oyası, takı tasarımı, mine teknikleri ve savatlı gümüş işlemeciliği eserleri beğeniye sunuldu.

        Sergiyi gezen Düzce Valisi Selçuk Aslan, bu tarz kursların geleneksel sanatların sürdürülebilmesi için çok önemli olduğunu anlattı.

        Kursiyerlerin ürettikleri eserleri çok beğendiğini dile getiren Aslan, "Bazı kurslarımız günden güne ustası kalmayan kurslar, bu boyutta çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü geleneksel el sanatları dediğimiz belli uğraşlarımız, piyasanın arz talep dengesi içerisinde endüstriyel üretimin ev üretimini aşması sebebiyle artık el işçiliğinin kalmadığı alanlardır." diye konuştu.

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