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        Düzce'de Cumhuriyetin 100. yılına özel resim sergisi antik kentte açıldı

        Düzce'de Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan 100 yağlı boya eser, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:34
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        Düzce'de Cumhuriyetin 100. yılına özel resim sergisi antik kentte açıldı
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        Düzce'de Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan 100 yağlı boya eser, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde izlenime sunuldu.

        Düzce Bilim Sanat Merkezinden 99 öğrenci ile Dünya Sulu Boya Sanatçıları Derneği Başkanı Atanur Doğan tarafından "Cumhuriyetin Yüzyılı ve Atatürk" konulu sergi hazırlandı.

        Sergide yer alan yağlı boya resimler, yaklaşık 18 metrekarelik panoya asılarak antik kentteki amfi tiyatronun içine yerleştirildi.

        Düzce Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AA muhabirine, öğrencilerin yaptıkları eserlerin değerli olduğunu belirtti.

        Dünya Sulu Boya Sanatçıları Derneği Başkanı Doğan, projeye imza atan öğretmen ve öğrencileri, başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

        Tarihi bir mekanda yapılan serginin anlamlı olduğuna değinen Doğan, "Cumhuriyete olan borcumuzu, Ata'mıza olan sevgimizi ve saygımızı sanatla gösterelim istedik. Bu etkinlik son derece başarılı oldu." ifadesini kullandı.

        Antik kentteki etkinlikte Vali Selçuk Aslan da sanatçı Atanur Doğan ve öğrencilerle yağlı boya resim yaptı.

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