Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de temmuzdan bu yana 1487 asansörden 453'ü "güvenlik" gerekçesiyle kullanıma kapatıldı

        Düzce'de temmuz ayından bu yana kamu ve özel binalardaki 1487 asansörden 453'ü can ve mal güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilerek kullanım dışı bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de temmuzdan bu yana 1487 asansörden 453'ü "güvenlik" gerekçesiyle kullanıma kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de temmuz ayından bu yana kamu ve özel binalardaki 1487 asansörden 453'ü can ve mal güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilerek kullanım dışı bırakıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kentte 2023 yılı itibarıyla kamu ve özel binalarda olmak üzere 1487 asansörün bulunduğunu, herhangi bir sorun yaşanmaması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sık periyotlarla denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

        İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın, temmuz ayında yapılan denetimler neticesinde 426 kamu ve özel bina asansörünü, güvenli hale getirilinceye kadar SEDAŞ İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde elektriklerinin kesilmesini sağlamak suretiyle kullanıma kapattıklarını kaydetti.

        Aydın, ekimde de 27 kamu ve özel bina asansörünü can ve mal güvenliği kapsamında SEDAŞ İl Müdürlüğüne yazı yazarak, güvenli hale getirilinceye kadar elektriklerinin kesilmesini sağlamak suretiyle kullanım dışı bıraktıklarını aktararak, "Toplamda 453 asansörün güvenli hale getirilmesi için bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Düzce Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği birinci önceliğimiz. Bu durum bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Denetimlerimizi daha da sıkı şekilde sürdüreceğimizi vatandaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        Kahreden gerçek duruşmada ortaya çıktı! Sinem'in ardından peş peşe ölmüşler!
        Kahreden gerçek duruşmada ortaya çıktı! Sinem'in ardından peş peşe ölmüşler!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı geçişinde yanan otomobil ulaşımı aksattı
        Bolu Dağı geçişinde yanan otomobil ulaşımı aksattı
        Düzce'den AB ülkelerine 10 ayda 5 bin 583 ton iç fındık ihraç edildi
        Düzce'den AB ülkelerine 10 ayda 5 bin 583 ton iç fındık ihraç edildi
        Düzce'de kadınların yetiştirdiği hünnabın ilk hasadı yapıldı
        Düzce'de kadınların yetiştirdiği hünnabın ilk hasadı yapıldı
        Düzce'de kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
        Düzce'de kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
        Düzce'de bir haftada 18 kişiye adli işlem uygulandı
        Düzce'de bir haftada 18 kişiye adli işlem uygulandı
        Tarım zararlısı "kahverengi kokarca" ile mücadele Düzce'de panelde ele alın...
        Tarım zararlısı "kahverengi kokarca" ile mücadele Düzce'de panelde ele alın...