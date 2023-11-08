Akçakoca'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğrenciler sahilde temizlik yaptı.

Beyören köyünde öğrenciler, öğretmenleriyle Çuhallı Plajı'nda çevre temizliği etkinliğine katıldı. Öğrencilere, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da eşlik etti.

Öğrenciler, plajdan topladıkları plastik şişe, poşet ve çöpleri torbalara koyduktan sonra belediye ekiplerine teslim etti.

Yanmaz, etkinliğin ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

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