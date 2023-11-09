Düzce'de duruşma salonundan kaçmaya çalışan zanlı ayağından vurularak yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hakkında tutuklama kararı çıkan zanlı, duruşma salonunun açık kapısından kaçma girişiminde bulununca ayağından vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan E.O. (30), işlemlerin ardından Akçakoca Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesi sonrası mahkeme karşısına çıkarılan şüpheli, "tutuklama" hükmünün okunduğu sırada duruşma salonunun açık kapısından koşarak kaçmaya çalıştı.

Adliye koridorunda polisin "dur" ihtarına uymayan zanlı, çıkış kapısında ayağına ateş edilerek yakalandı.

Yaralanan zanlı, Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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