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        Düzce'de duruşma salonundan kaçmaya çalışan zanlı ayağından vurularak yakalandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hakkında tutuklama kararı çıkan zanlı, duruşma salonunun açık kapısından kaçma girişiminde bulununca ayağından vurularak yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 20:27 Güncelleme: 09.11.2023 - 20:27
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        Düzce'de duruşma salonundan kaçmaya çalışan zanlı ayağından vurularak yakalandı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hakkında tutuklama kararı çıkan zanlı, duruşma salonunun açık kapısından kaçma girişiminde bulununca ayağından vurularak yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan E.O. (30), işlemlerin ardından Akçakoca Adliyesi'ne sevk edildi.

        Savcılık ifadesi sonrası mahkeme karşısına çıkarılan şüpheli, "tutuklama" hükmünün okunduğu sırada duruşma salonunun açık kapısından koşarak kaçmaya çalıştı.

        Adliye koridorunda polisin "dur" ihtarına uymayan zanlı, çıkış kapısında ayağına ateş edilerek yakalandı.

        Yaralanan zanlı, Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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