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        Düzce'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 19:26 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:30
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        Düzce'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        İstanbul Caddesi'nde seyreden E.Y. idaresindeki 26 AEA 187 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.Ç'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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