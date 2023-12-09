Düzce'deki sağanakta istinat duvarı çöken bağlantı yolunda ulaşım normale döndü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu tek şeritten ulaşımın sağlandığı bağlantı yolunda trafik normale döndü.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Kalıcı Konutlar mevkisinde istinat duvarı çöken Gölyaka bağlantı yolunda çalışmalar tamamlandı.

Karayolları ekipleri, yola toprak kayması ve yeni bir çökme ihtimaline karşı beton bariyer koyarak önlem alırken, kapalı şeritteki temizlik çalışmalarını da bitirdi.

Çalışmaların ardından trafik çift şeritten sağlanmaya başladı.

Düzce'de sağanak nedeniyle 9 Aralık'ta Gölyaka bağlantı yolunun Kalıcı Konutlar mevkisinde istinat duvarı çökmüş, yol kısa süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından yol tek şeritten ulaşıma açılmıştı.