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        Düzce'de çıkan yangında park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi

        Düzce'de, park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 20:55 Güncelleme: 23.12.2023 - 20:55
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        Düzce'de çıkan yangında park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Düzce'de, park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Konuralp bölgesi Çiftepınarlar Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Kısa sürede otomobili saran alevleri gören site sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, sitede güvenlik önlemi aldıktan sonra yangına müdahale etti.

        Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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