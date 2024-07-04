Düzce'de yangın çıkan evde mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tıraşlar köyünde Şaban İrken'e ait iki katlı müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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