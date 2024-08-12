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        Düzce'de kadınların ürettiği portakal kurusu Tarım Kredi raflarında

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de kadın kooperatifi tarafından üretilen sebze ve meyve kurularının Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satışa sunulmaya başlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:41
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        Düzce'de kadınların ürettiği portakal kurusu Tarım Kredi raflarında
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de kadın kooperatifi tarafından üretilen sebze ve meyve kurularının Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satışa sunulmaya başlandığını duyurdu.

        Valilik himayesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle bir araya gelen kadınların kurduğu Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kooperatifi'nde sebze ve meyve kuruları üretiliyor.

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kooperatif tarafından üretilen ürünlerin Tarım Kredi raflarında tüketiciyle buluşmaya başladığını belirten Keşir, "Tarımda kadın emeği stantları artık portakal kokulu. Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kooperatifi'nin markası olan 'DÜZCE'DEN' ürünleri Tarım Kredi raflarında yerini aldı. Şimdilik sadece Ankara ve İstanbul'daki şubelerde portakal kurusu satışa sunuldu. Birbirinden lezzetli ve sağlıklı tüm ürünlerin kısa zamanda ülkenin her yerine ulaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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