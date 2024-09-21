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        Düzce'de derelere 15 bin alabalık yavrusu bırakıldı

        Düzce'de derelere 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:41 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:49
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        Düzce'de derelere 15 bin alabalık yavrusu bırakıldı
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        Düzce'de derelere 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yığılca ilçesindeki Paşabükü Deresi'ne 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bıraktı.

        Vali Selçuk Aslan, burada yaptığı açıklamada, bölgenin doğal yaşam dengesini korumayı ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçladıklarını belirterek, "Doğal popülasyonun zenginleşmesi adına, bu dereden yakalanan anaç balıklardan sağım yapılarak elde edilen yavrulardan bu bölgede 5 bin, il genelinde ise 15 bin yavru kırmızı benekli alabalığın derelerimize salımını gerçekleştirdik. Derelerimizde balığın, bereketin ve bolluğun çoğalmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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