Düzce'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mithat C. idaresindeki 34 GE 9391 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çaybükü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Mithat Ç. hafif yaralandı.
Sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansta tedavi edildi.
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