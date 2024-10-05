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        Düzce'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 20:56 Güncelleme: 05.10.2024 - 20:56
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        Düzce'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Mithat C. idaresindeki 34 GE 9391 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çaybükü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Mithat Ç. hafif yaralandı.

        Sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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